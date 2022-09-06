عربي

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب
وزير الخارجية المصري سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب الـ 158 مع تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش .

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد جاءت مغادرة الوفد المصري في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها.

ويأتى الاجتماع فى أعقاب انعقاد اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة، والاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل.

أخبار ذات صلة

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس

مجلس النواب الليبي يعلن فشل اجتماع بنغازي

مجلس النواب الليبي يعلن فشل اجتماع بنغازي

الإمارات تعلن تفاصيل التأشيرة &#34;الخضراء والذهبية&#34; لإقامة الأجانب

الإمارات تعلن تفاصيل التأشيرة "الخضراء والذهبية" لإقامة الأجانب

لارتكابه مخالفات.. إسرائيل تعيد سفيرها من المغرب

لارتكابه مخالفات.. إسرائيل تعيد سفيرها من المغرب

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: &#34;الداخلية&#34; تنظم مراسم المصالحة الوطنية بين عائلتي أبو عرام والترابي

رام الله: "الداخلية" تنظم مراسم المصالحة الوطنية بين عائلتي أبو عرام والترابي

اشتية: لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

اشتية: لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

(فدا) يدين التفجير الذي استهدف السفارة الروسية في كابل ويصفه بالإرهابي

(فدا) يدين التفجير الذي استهدف السفارة الروسية في كابل ويصفه بالإرهابي

وزيرا المياه والزراعة يبحثان جملة من القضايا المشتركة

وزيرا المياه والزراعة يبحثان جملة من القضايا المشتركة

الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا بالقدس

الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا بالقدس

حماس تنعى الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين

حماس تنعى الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين

صبري: جنين قلعة للصمود خرجت العلماء والرجال الصادقين

صبري: جنين قلعة للصمود خرجت العلماء والرجال الصادقين

تدهور الوضع الصحي للأسير عماد سرحان المحكوم بالسجن مدى الحياة

تدهور الوضع الصحي للأسير عماد سرحان المحكوم بالسجن مدى الحياة

منوعات

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

عربي

مجلس النواب الليبي يعلن فشل اجتماع بنغازي

مجلس النواب الليبي يعلن فشل اجتماع بنغازي

الإمارات تعلن تفاصيل التأشيرة &#34;الخضراء والذهبية&#34; لإقامة الأجانب

الإمارات تعلن تفاصيل التأشيرة "الخضراء والذهبية" لإقامة الأجانب

لارتكابه مخالفات.. إسرائيل تعيد سفيرها من المغرب

لارتكابه مخالفات.. إسرائيل تعيد سفيرها من المغرب

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته