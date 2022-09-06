وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

رام الله - دنيا الوطنغادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب الـ 158 مع تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش .وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد جاءت مغادرة الوفد المصري في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها.ويأتى الاجتماع فى أعقاب انعقاد اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة، والاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب.ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل.