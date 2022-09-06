شؤون فلسطينية

الأردن يبدأ العمل على تسهيل السفر عبر معبر الكرامة "جسر الملك"

الأردن يبدأ العمل على تسهيل السفر عبر معبر الكرامة "جسر الملك"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بدء السلطات الأردنية العمل على اتخاذ إجراءات لتسهيل السفر عبر معبر الكرامة/ جسر الملك حسين بطريقة سهلة ومريحة تحترم كرامة أبناء شعبنا.

وشدد سالم، في حوار خاص لبرنامج "مع المسؤول" على أثير إذاعة "صوت فلسطين" وتلفزيون فلسطين، على وجود اهتمام فلسطيني أردني بتطوير العمل على المعبر، وضرورة نقل التجربة الأردنية الحديثة في إدارة المطارات إليه.

وأضاف أن الأردن سيعمل على تحديث بعض الحافلات التي تعمل على الجسر، وصولا إلى تحديثها بالكامل، مع زيادة عدد المسؤولين عن الحقائب من 7 إلى 30.

وأشار إلى وجود خلل في الإجراءات الإدارية يتمثل بمواصلة استخدام أدوات بعيدة عن الحاسوب، وعدم تشغيل النوافذ العشر المتوفرة واستخدام نافذتين فقط.

وقال سالم إن الحكومة الأردنية ستبدأ اعتبارا من العام المقبل بالعمل على بناء جسر حديث وعصري بقيمة 200 مليون دولار، بدعم دولي تم توفيره على أن يُستكمل إنشاؤه في غضون عامين.

واضاف أن العمل جار لإنشاء شركة حافلات عامة بين المدن لتقديم خدمة حديثة وسريعة للمواطنين.

وحول آليات دعم المحروقات لقطاع النقل العام، أوضح وزير النقل والمواصلات أنه سيتم اللجوء إلى تحويل الدعم عبر حسابات بنكية بعد إلغاء نظام الحلقات بسبب الحاجة إلى أشهر لتشغيله.

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