لبيد: من السابق لأوانه معرفة مدى نجاحنا في كبح مساعي العودة للاتفاق النووي الإيراني





وأضاف: أن إسرائيل تتمتع بحرية كاملة في العمل لفعل كل شيء "لمنع احتمال أن تصبح إيران تهديدًا نوويًا"مشيراً إلى أنه وفي حال استمرت إيران في محاولة الحصول على أسلحة نووية، فإنها ستكتشف ذراع إسرائيل وقدراتها الطويلة".





وجاءت كلمات لبيد بعد يوم من إعلان السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس أن الرئيس بايدن تعهد بعدم منع إسرائيل من العمل ضد إيران، وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن أقوال لبيد تهدف إلى استكمال هذه الرسالة.





وتأتي زيارة لابيد لقاعدة القوات الجوية أيضًا وفقًا للموقع الإسرائيلي، على خلفية زيارة رئيس الموساد لواشنطن لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي.





وتلقى لبيد خلال الزيارة مراجعة أمنية من قائد القوة الجوية الجنرال تومر بار من قائد السرب 140 (إف 35) وكانت هناك زيارة للهيكل التشغيلي للسرب، بحسب مكتب رئيس الحكومة.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، أنه ما زال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد نجحت في وقف الاتفاق النووي.وبحسب ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي، فقد قال لبيد خلال زيارة لسرب طائرات إف 35 في قاعدة النبطي الجوية: إن "إسرائيل مستعدة لكل تهديد وكل سيناريو".