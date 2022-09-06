الخارجية الأمريكية توجه طلباً من سفارتها في إسرائيل بشأن كتيبة "نتساح يهودا"





ووفق الصحيفة فإن هذا الطلب جاء على خلفية الحوادث المتعددة التي شارك فيها مقاتلوها، والتي انطوى بعضها على سلوك غير لائق تجاه الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.





وتضيف: أن هذا يأتي بعد حادثة وفاة فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وهو عمر الأسعد (80 عامًا)، باعتداء مستوطنين بالقرب من رام الله في كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، بأن وزارة الخارجية الأميركية، طلبت من سفارتها في إسرائيل إعداد تقرير داخلي عن أنشطة كتيبة "نتساح يهودا".