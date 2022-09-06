رام الله: "الداخلية" تنظم مراسم المصالحة الوطنية بين عائلتي أبو عرام والترابي





وامتثل الطرفان لشرع الله تعالى، وساد جو من التسامح والود بين العائلتين في ختام مهرجان الصلح.







ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية الحثيث لتعزيز السلم الأهلي وترسيخ قيم التسامح ومبادئ الحوار في المجتمع الفلسطيني. جاء ذلك بمشاركة محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام ورئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد ورئيس الحزب الديمقراطي العربي في الداخل طلب الصانع، وأعضاء اللجنة العليا للسلم الأهلي، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية والرسمية.













رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، مراسم المصالحة الوطنية والتوقيع على صك الصلح بين عائلتي أبو عرام والترابي.