وزيرا المياه والزراعة يبحثان جملة من القضايا المشتركة





وأوضح في هذا الجانب أهمية القطاع الزراعي، وأهمية توحيد الجهود لتكاملية العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.



من جانبه أكد د. العطاري ان التعاون وآليات العمل المطروحة من قبل سلطة المياه تساهم بدعم وتخفيف التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلسطيني والمتعلقة بالمياه التي تعتبر أساس تطوير اي قطاع، وتأتي منسجمة مع ما تقوم به وزارة

الزراعة لإيجاد حلول لضمان توزيع المياه بعدالة و الإيفاء بحقوق المزارعين.



كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا والبرامج التي تتطلب إيجاد الحلول المناسبة من قبل وزارة الزراعة لضمان المضي فيها وعلى رأسها تفعيل جمعيات مستخدمي المياه للقيام بالمهام المناطة بها، على الشكل الأمثل



كما اتفق الوزيران في ختام اللقاء على ان التنسيق في الجانب الفني بين اللجان المختصة من كلا الطرفين للبحث في القضايا المشتركة والإشكاليات ووضع الحلول المناسبة وآليات تنفيذها ليتم تفعيلها من قبل جهات الاختصاص.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم وزير الزراعة د. رياض العطاري، لبحث التعاون في القضايا المشتركة بين الجانبين وتخدم قطاع الزراعة وتعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتطويره.وأكد الوزير غنيم خلال اللقاء على أهمية الخطط التي وضعتها سلطة المياه والتي تعكس التوجه لتوفير المياه المعالجة واستخدامها في القطاع الزراعي لما لها من أهمية في الحفاظ على الرقعة الزراعية من جهة وتوفير مياه الشرب من جهةأخرى.