شؤون فلسطينية

اشتية: لا يحق للاحتلال الاعتداء على حرية المؤسسات الفلسطينية

اشتية: لا يحق للاحتلال الاعتداء على حرية المؤسسات الفلسطينية
اشتية في زيارة للمؤسسات التي أغلقها الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن "إجراءات الاحتلال بإغلاق عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل من قلب المدن الفلسطينية بالنسبة لنا باطلة وغير قانونية وغير شرعية".

جاء ذلك خلال زيارته إلى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي أغلقتها قوات الاحتلال إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية، اليوم الثلاثاء، برفقة سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم.

وأضاف اشتية: "فهذه المؤسسات تعمل ضمن إطار القانون الفلسطيني وهي مرخصة من حكومة دولة فلسطين، وملتزمة بالنظام والقانون، ولا يحق لدولة الاحتلال بأي شكل من الأشكال أن تعتدي على الحريات الفلسطينية وعلى المؤسسات الفلسطينية".

وقدم الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي، خاصة الدول التسع التي رفضت التعاون والتعامل مع القرار الإسرائيلي القاضي بإغلاق هذه المؤسسات، وللمجتمع الدولي بكل مكوناته، مشيرا إلى أن الحاضرين هنا جاؤوا ليؤكدوا أنهم مع صوت الحق، وصوت فلسطين، وصوت العدالة لفلسطين، ومع صوت حل الدولتين ومع الصوت المنادي بوقف الإجراءات الإسرائيلية ضد شعبنا.

وتابع رئيس الوزراء: "حضوركم هنا يشكل رسالة دعم وتضامن لشعبنا ومؤسساتنا، ونثمن دعمكم لمؤسساتنا الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني، ورسالة تنديد بالانتهاكات الإسرائيلية، فإسرائيل تستهدف كافة أرضنا وشعبنا ومؤسساتنا وقيادتنا، ولا تفرق بإجراءاتها على الصعيد الرسمي أو المجتمع المدني أو الشعبي".

وأردف: "نحن شركاء في هذا الوطن، ففلسطين فيها ثقافة المجتمع المدني وتعدد المؤسسات وهذه المؤسسات ليست مؤسسات سياسية بل هي مؤسسات تعمل ضمن إطار القانون ولفضح الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بانتهاكاتها التي تجري بحق أبناء شعبنا بشكل ممنهج ومنتظم".

وأكمل اشتية: "من بداية العام حتى يومنا هذا ارتقى أكثر من 85 شهيدا برصاص الاحتلال وآخرهم صباح اليوم في جنين، وهناك أيضا إعلانات عن بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات، في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية هي بالمجمل العام ملونة بلون الدم الفلسطيني وتراب فلسطين، وبالمصادرات والقتل والاعتقالات وغيره، وهذا الأمر يجب ألا يستمر".

وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل أصدرت أمس تقريرا بخصوص استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، نطالب المجتمع الدولي لتحميل المسؤولية للجيش الاحتلال وللجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار وجلبه للمحاكمة".

واختتم اشتية: "إسرائيل تتعامل على أنها دولة فوق القانون ومستوطنيها فوق القانون، فالبارحة قام المستوطنون باقتلاع 80 شجرة زيتون، وهناك خمسة فلسطينيين قتلوا منذ بداية العام على يد المستوطنين، وهذا يدل على إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال".


أخبار ذات صلة

وزيرا المياه والزراعة يبحثان جملة من القضايا المشتركة

وزيرا المياه والزراعة يبحثان جملة من القضايا المشتركة

شاهد: أصحاب العربات ينظمون وقفة احتجاجاً على مصادرة مكبرات الصوت.. وبلدية غزة ترد

شاهد: أصحاب العربات ينظمون وقفة احتجاجاً على مصادرة مكبرات الصوت.. وبلدية غزة ترد

الجبهة الديمقراطية تدين العدوان على جنين وتنعى الشهيد سباعنة

الجبهة الديمقراطية تدين العدوان على جنين وتنعى الشهيد سباعنة

الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا بالقدس

الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا بالقدس

حماس تنعى الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين

حماس تنعى الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين

صبري: جنين قلعة للصمود خرجت العلماء والرجال الصادقين

صبري: جنين قلعة للصمود خرجت العلماء والرجال الصادقين

تدهور الوضع الصحي للأسير عماد سرحان المحكوم بالسجن مدى الحياة

تدهور الوضع الصحي للأسير عماد سرحان المحكوم بالسجن مدى الحياة

&#34;الشرطة&#34; بغزة: توقيف مواطن طعن ابنته بآلة حادة بمدرسة شمال القطاع

"الشرطة" بغزة: توقيف مواطن طعن ابنته بآلة حادة بمدرسة شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا بالقدس

الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا بالقدس

حماس تنعى الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين

حماس تنعى الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين

صبري: جنين قلعة للصمود خرجت العلماء والرجال الصادقين

صبري: جنين قلعة للصمود خرجت العلماء والرجال الصادقين

تدهور الوضع الصحي للأسير عماد سرحان المحكوم بالسجن مدى الحياة

تدهور الوضع الصحي للأسير عماد سرحان المحكوم بالسجن مدى الحياة

وزير التربية والتعليم يطلع على سير إجراءات عقد الامتحان التطبيقي الشامل

وزير التربية والتعليم يطلع على سير إجراءات عقد الامتحان التطبيقي الشامل

تفاصيل اجتماع القوى الوطنية والإسلامية مؤخرًا

تفاصيل اجتماع القوى الوطنية والإسلامية مؤخرًا

محكمة الاحتلال تُصدر حكمًا بحق الأسيرة دينا جرادات

محكمة الاحتلال تُصدر حكمًا بحق الأسيرة دينا جرادات

حمادة: مخطط &#34;بيت صفافا&#34; الاستيطاني امتداد لجريمة تهويد القدس

حمادة: مخطط "بيت صفافا" الاستيطاني امتداد لجريمة تهويد القدس

منوعات

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

عربي

مجلس النواب الليبي يعلن فشل اجتماع بنغازي

مجلس النواب الليبي يعلن فشل اجتماع بنغازي

الإمارات تعلن تفاصيل التأشيرة &#34;الخضراء والذهبية&#34; لإقامة الأجانب

الإمارات تعلن تفاصيل التأشيرة "الخضراء والذهبية" لإقامة الأجانب

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية