شاهد: أصحاب العربات ينظمون وقفة احتجاجاً على مصادرة مكبرات الصوت.. وبلدية غزة ترد

























خاص دنيا الوطن-سندس الخطيبنظم أصحاب العربات التي تجرها حيوانات وقفة أمام مقر بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على مصادرة مكبرات الصوت منهم.بدوره، قال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن البلدية ستواصل حملة مصادرة مكبرات الصوت من أصحاب العربات ولن تتراجع عنها، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء بناء على شكاوي المواطنين.وقال مهنا في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "البلدية أعلنت منذ فترة عن منع استخدام أصحاب العربات مكبرات الصوت بشكل نهائي؛ لأنه يسبب ازعاج للمواطنين والمرضى والطلبة وكبار السن".ودعا المتحدث باسم بلدية غزة، أصحاب العربات لاستخدام أصواتهم الشخصية بدلاً من مكبرات الصوت، أو التواصل مع المواطنين بشكل شخصي.