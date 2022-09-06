شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تدين العدوان على جنين وتنعى الشهيد سباعنة

الجبهة الديمقراطية تدين العدوان على جنين وتنعى الشهيد سباعنة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بيانًا نعت فيه الشهيد محمد سباعنة، الذي استشهد والتحق بقافلة شهداء جنين والشعب الفلسطيني وهو يقاوم قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم الثلاثاء، وهدمت شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب قبل خمسة أشهر.

كما أدانت الجبهة "العدوان الوحشي والعنصري على مدينة جنين، وترويع المواطنين واقتحامها بعشرات الآليات العسكرية والقوات الخاصة في محاولة منها للانتقام من جنين ومخيمها وبلداتها التي لقنت وما زالت الاحتلال دروسًا في الصمود والمقاومة"، مؤكدة أن "جذوة المقاومة مستمرة وتزداد توقداً يوماً بعد آخر".

وقالت في بيانها إن "الاحتلال مخطئ اذا اعتقد أن جرائمه من شأنها أن تقوّض إرادة شعبنا في المقاومة والصمود"، مضيفةً أن "شعبنا قد حسم خياره في المقاومة الشعبية الباسلة وممارسة كل الاشكال المتاحة والاساليب الممكنة، وأن هذا هو طريق الخلاص الوحيد من الاحتلال وتحرير الارض الفلسطينية".

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بمطالبة "قيادة السلطة والمنظمة بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية، من خلال تطبيق قرارات المجالس الوطنية والمركزية ذات الصلة بدولة الاحتلال، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة القادرة على تأطير المقاومة الشعبية، وصولاً بها إلى انتفاضة شاملة وعصيان وطني في وجه الاحتلال".

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