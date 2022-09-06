شؤون فلسطينية

الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا بالقدس

الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد قرب بيت صفافا بالقدس
مستوطنات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لإنشاء حي استيطاني جديد في المنطقة الواقعة وراء جدار الفصل العنصري في مدينة القدس.

وستبني سلطات الاحتلال حيًا خاصا باليهود يحمل اسم (جفعات هشاكيد)، بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس.

وسيغطي الحي الجديد، نحو 38 دونمًا، بما يشمل بناء 700 وحدة استيطانية، من خلال بناء أبراج من 24 طابقًا، في حين يسمح الاحتلال للفلسطينيين في بيت صفافا ببناء عمارات فقط حتى ستة طوابق.

وتأتي مخططات الاستيطان قرب بلدة بيت صفافا ضمن مساعي الاحتلال على منع ربط البلدة بالمدينة المقدسة، كما تعاني البلدة من نقص حاد في المساحات المخصصة للبناء.

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