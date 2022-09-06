شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين

حماس تنعى الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين
الشهيد محمد موسى سباعنة
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشاب محمد موسى سباعنة (29 عامًا)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين الليلة الماضية، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الحركة في بيان صحفي إننا "إذ نعزي ذوي الشهيد سباعنة، لنبعث بتحية الاعتزاز والفخر بجنين البطولة التي ضربت مثالًا مشرّفًا في الصمود والشجاعة، إذ وقفت ببسالة أمام الاقتحام الإسرائيلي لأحيائها بأكثر من 100 آلية عسكرية، وعلا صوت رصاصها على صوت آليات المحتل وهي تهدم شقة الشهيد البطل رعد حازم منفذ عملية (تل أبيب)".

وأكدت أنّ "إرهاب العدو واستخدامه الأطفال والنساء دروعًا بشرية، وإطلاقه النار على المسعفين، وهدمه منازل المواطنين الآمنين، تعد جرائم مركّبة، وتعبّر عن حالة التخبط والإرباك لدى جيش العدو بفعل تصاعد المقاومة وقوة تأثيرها وصمود رجالها".

ونوهت الحركة إلى أنه "على المجرم أن يعرف بأس ثوارنا ومقاومينا، وأن يدرك أن عقوباته الجماعية وهدم المنازل وترويع الآمنين لم ولن يجلب له أمنًا، وأنّ جرائمه ستواجه بالرصاص وبكل الوسائل المتاحة، فشعبنا ومقاومتنا له بالمرصاد".

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