صبري: جنين قلعة للصمود خرجت العلماء والرجال الصادقين

رام الله - دنيا الوطنأشاد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري بجنين وصمودها ومقاومتها ونصرتها للمسجد الأقصى.وقال صبري إن "جنين قلعة من قلاع الصمود، ومنها خرج العلماء والرجال الصادقين، عرفنا أهلها بحبهم للأقصى ونصرتهم له".وأضاف تعقيبًا على أحداث جنين الليلة: "الآن أهل جنين أمام عدوان الاحتلال وحدهم، والكل في صمت".واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاماً)، وأصيب أكثر من 16 آخرين بجروح مختلفة، بينهم إصابة حرجة ومسعف في الإغاثة الطبية، خلال اقتحام مدينة جنين وتفجير شقة الشهيد رعد حازم.وفجّرت قوات الاحتلال شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب في السابع من نيسان/ إبريل الماضي، والتي أدت لمقتل ثلاثة إسرائيليين.واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما تصدى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.