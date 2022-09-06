"الشرطة" بغزة: توقيف مواطن طعن ابنته بآلة حادة بمدرسة شمال القطاع

أوقفت الشرطة صباح اليوم مواطناً قام بالاعتداء على ابنته داخل إحدى المدارس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بطعنها بآلة حادة أخفاها داخل ملابسه.





ووفق المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه تم نقل الطالبة للمستشفى لتلقي العلاج وهي بحالة متوسطة، علماً بأنها تعيش في كنف جدها وأعمامها.





وبحسب التحقيقات الأولية، فإن والد الطفلة يعاني من مشاكل نفسية وعائلية، وتستكمل الشرطة الإجراءات القانونية في القضية.

رام الله - دنيا الوطن