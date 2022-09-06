شؤون فلسطينية

وزير التربية والتعليم يطلع على سير إجراءات عقد الامتحان التطبيقي الشامل

وزير التربية والتعليم يطلع على سير إجراءات عقد الامتحان التطبيقي الشامل
رام الله - دنيا الوطن
تفقّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، قاعات الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة، إذ أجرى الوزير جولة لمركز عقد الامتحان النظري في كلية مجتمع المرأة برام الله، اطلع خلالها على إجراءات سير الامتحان.

وقال أبو مويس: "ننفذ الجزء النظري من الامتحان وفق نظام إلكتروني محوسب يتم إدارته والتحكم به مركزياً من الوزارة، وذلك ضمن خطتها للتحوّل الرقمي؛ بحيث تشمل هذه الخطة عديد الخدمات للمواطنين والطلبة ومؤسسات التعليم العالي؛ بما
يوفر الوقت والتكلفة والجهد".

ولفت الوزير إلى أن الامتحان عُقد لأول مرة في تخصصات جديدة مثل: فني صيانة الأجهزة الطبية، وأنظمة الحماية المتكاملة، وهندسة الطاقة المتجددة، وكهرباء السيارات.

وقال أبو مويس: "نريد طلبة يمتلكون المهارات اللازمة والمعرفة التي يحتاجها سوق العمل"، مطالباً الكليات بالتركيز على تعزيز هذه المهارات، والاعتماد على البرامج الثنائية التكاملية، التي ينخرط من خلالها الطلبة في سوق العمل وهم على مقاعد الدراسة".

يُشار إلى أن عدد المسجلين للامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية 2022؛ بلغ 3881 طالب/ة، منهم 2427 في المحافظات الشمالية و1454 في المحافظات الجنوبية.

وقد تقدّم للامتحان بشقه النظري، اليوم، 3262 طالب/ة، منهم 1808 منهم في المحافظات الشمالية، و1454 في المحافظات الجنوبية، فيما بلغ عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة للامتحان 95 تخصصاً في المحافظات الشمالية و103 تخصصاً في
المحافظات الجنوبية.

يُشار إلى أن وزارة التعليم العالي أعفت 136 طالباً من مدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان؛ دعماً لصمودهم.

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