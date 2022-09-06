شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالسيـسي

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالسيـسي
الرئيس عباس ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووضع الرئيس، نظيره المصري، في صورة الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه، واستعرض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام.

وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول مختلف القضايا في المنطقة، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

ويأتي لقاء القمة بين الرئيسين، في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل شعبنا الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين، التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير دياب اللوح.

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