تفاصيل اجتماع القوى الوطنية والإسلامية مؤخرًا

رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، يوم الاثنين، اجتماعا قياديا لها بحثت فيه آخر المستجدات السياسية و قضايا الوضع الداخلي، وقد أكدت أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تكسر إرادته.وقالت القوى إن "جرائم الاحتلال المتصاعدة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلانها الحرب على شعبنا لن تكسر إرادة التمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين".وشددت إدانتها ورفضها لتنفيذ حكم الإعدام بحق خمس مواطنين في قطاع غزة، الأمر الذي يجسد "جريمة" في ظل "الاستهتار" بالقضاء الفلسطيني وأصول المحاكمات وحرية الدفاع عن النفس ويتعارض مع انضمام دولة فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعارضه مع القانون الذي يتطلب مصادقة رئيس دولة فلسطين على أي أحكام بالإعدام، مطالبين الحكومة بغزة بوقف "التغول" على القوانين والالتزام بالقضاء الفلسطيني.وأكدت القوى رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال بمنع دخول الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية، في محاولة للحد من وقوف المتضامنين وأحرار العالم إلى جانب نضال وكفاح شعبنا وخاصة حركة المقاطعة الدولية (BDS)، ومحاولة منع دخول أعضائها ومناصريها.ووجهت التحية إلى الأسرى في سجون الاحتلال ولانتصار الأسير خليل عواودة 172 يوما من الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.