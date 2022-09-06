شاهد: "القدس المفتوحة" تحتفل بتخرج فوجها الـ 25 بفرعيّ غزة وخانيونس



بعد ذلك، تحدث ممثل رئيس الجامعة، أ. د. نادر حلس، مدير فرع غزة، مرحباً بالضيوف في حفلِ تَخرجِ كوكبةٍ من نجومِ جامعة القدس المفتوحة في فوجها الـ 25، مشيراً إلى أن الجامعة عملت على تطوير العديد من مختبرات الحاسوب والإعلام، وشهدت نقلة نوعية على المستوى الأكاديمي.



بعد ذلك، تحدثت الخريجة المتفوقة ألاء الشاعر نيابة عن زملائها الخريجين، شاكرة كل من دعم مسيرتهم التعليمية، وأشارت إلى أن "القدس المفتوحة" صرح علمي شامخ يفخر به كل فلسطيني، ثم تمنت التوفيق للجميع في حياتهم العملية.



وفي ختام كلمتها، وجهّت رسالة شكر وتقدير لرئاسة الجامعة وللهيئتين التدريسية والإدارية على جهودهم المبذولة خلال الأعوام السابقة.











رام الله - دنيا الوطناحتفلت جامعة القدس المفتوحة، بتخريج الفوج الخامس والعشرين "فوج علَمنا عزّنا" بفرعيها في محافظتي غزة وخانيونس، بحضور ممثلين عن الرئيس محمود عباس راعي الاحتفالات، ناقلين تحيات سيادته ومباركته للطلبة الخريجين، كما تحدث مديرو الفروع وممثلو مجالس الطلبة والطلبة المتفوقون، إلى جانب تخرج كوكبة من الأسرى داخل السجون.واحتفلت الجامعة بتخريج طلبتها بحضور إبراهيم أبو النجا، ممثل الرئيس محمود عباس، محافظ غزة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة أ.د. جهاد البطش وممثل رئيس الجامعة المديرية د. نادر حلس و د. جابر أبو شاويش، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية ومؤسسات محافظة غزة، وممثلي الأجهزة الأمنية، وشخصيات اعتبارية، وعدد كبير من أهالي الخريجين.ونقل أبو النجي تحيات الرئيس عباس إلى الخريجين وذويهم وإدارة الجامعة، مشيداً بالدور الريادي والمتقدم للجامعة وتطور العمل والبرامج فيها، مؤكداً أهمية مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل واستيعاب الخريجين، مشيراً إلى أن الجامعة شكلت لبنة أساسية في مواجهة التحديات الاحتلالية وفتحت الفرصة أمام آلاف الخريجين لاستكمال التعليم، متمنياً لجميع الخريجين النجاح والتقدم في عملهم المستقبلي.إلى ذلك، ثمن نائب رئيس "القدس المفتوحة" أ.د. جهاد البطش، دور الطاقم الأكاديمي والإداري في الجامعة في خدمة الطلبة وتوفير فرص التعليم والتطور المهني والأكاديمي والعلمي من أجل خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز مكانته الإنسانية والحضارية، "فمن خلال العلم نحافظ ونجدد ونقوي عزتنا".