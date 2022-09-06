شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تُصدر حكمًا بحق الأسيرة دينا جرادات

محكمة الاحتلال تُصدر حكمًا بحق الأسيرة دينا جرادات
الأسيرة دينا جرادات
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، إن محكمة الاحتلال في "سالم" أصدرت حكما بحق الأسيرة دينا جرادات (23 عاما) من جنين، بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة ستة آلاف شيكل.

وأوضح أن الأسيرة جرادات معتقلة منذ السابع  من آب/ أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.

ولفت نادي الأسير إلى أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ.

يُذكر أنها نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وتم إعادتها إلى سجن "الدامون"، نتيجة لوضعها الصحي.

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