شؤون فلسطينية

حمادة: مخطط "بيت صفافا" الاستيطاني امتداد لجريمة تهويد القدس

حمادة: مخطط "بيت صفافا" الاستيطاني امتداد لجريمة تهويد القدس
الناطق باسم حماس محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إنّ مصادقة الاحتلال على مخطط استيطاني يسرق عشرات الدونمات من أراضي بلدة بيت صفافا حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال لتهويد القدس وتشريد سكانها وتقطيع أوصالها.

وأشار حمادة إلى أن "الاحتلال يستقوي بالصمت الدولي والغطاء الأمريكي من أجل تمرير مخططاته الاستيطانية، ويضرب بعرض الحائط كل الأصوات المنادية بوقف هذه الجريمة بوصفها مخالفة للقوانين الدولية والدساتير الإنسانية".

وأكد على أن "الخيار الذي يمكن أن يؤلم العدو ويجبره على التراجع عن جرائمه ووقف الزحف الاستيطاني هي المقاومة، التي أخرجت آلاف المستوطنين من غزة يجرون ذيول الخيبة والهزيمة، وهي الكفيلة بدحرهم بنفس الطريقة من كل أرضنا المحتلة".

وحيا حمادة "ثوار شعبنا في الضفة الغربية وفي القلب منها القدس المحتلة، الذين يحيلون ليل الاحتلال إلى جحيم، ويعبّرون بالرصاص عن أمل شعبنا في الحرية والعيش الكريم".

وشدد على ضرورة تصعيد المقاومة والانتفاضة في وجه هذا العدو المجرم، وعدم السماح له بالاستفراد بأهلنا وشعبنا وقرانا ومقدساتنا، واستهداف جنوده ومستوطنيه بكل أساليب المقاومة.

وصادقت ما تسمى لجنة التخطيط اللوائية الصهيونية في القدس على مخططات لبناء 473 وحدة جديدة في مستوطنة "جفعات هشاكيد" جنوب القدس المحتلة، وهو ما ييعرف بمخطط (TPS 969162)، والذي يسرق أراضٍ مساحتها 38 دونماً في شرافات، شرق وغرب بيت صفافا.

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