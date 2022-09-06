المفتي العام يستنكر قيام مستوطنين متطرفين بالنفخ بالبوق وأداء صلوات تلمودية بالأقصى





وأضاف أن هذه السلطات التي تسمح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك بلباس فاضح، وتؤمن لهم الحماية وغير ذلك من الممارسات والاعتداءات الممنهجة ضد المسجد الأقصى المبارك ضمن سلسلة من مسلسل العدوان الحاقد الذي تمارسه ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.



وبيّن أن هذه الانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة، وتسوق المنطقة والعالم بأسره نحو حتمية صراع ديني، فأي مساس بالمعتقدات والمقدسات هو ازدراء وتعالٍ على حقوق الشعوب والأمم، ولن يجلب معه إلا الخراب والدمار لكل من تحدثه نفسه بأن وعدًا باطلًا أو مجرد حلمٍ واهٍ أو خرافة بالية قد تحقق له مطامع استعمارية احتلالية، مغلفة بغطاء ديني في بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً على أن المسجد الأقصى إسلامي وسيبقى كذلك رغم محاولات أعدائه الحاقدين بسط نفوذهم عليه.



ونوه إلى خطورة استمرار الاحتلال في استهداف المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة وضع اليد عليه، مؤكداً على أن تاريخ مدينة القدس وقلبها المسجد الأقصى المبارك يعرفه القاصي والداني، وتعرفه الهيئات الدولية والرسمية، وهما من الأرقام الصعبة التي تأبى القسمة والمشاركة.



وطالب المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على مقدسات المسلمين ومنع السلطات الإسرائيلية من التمادي في عدوانها على البشر والحجر والشجر في مدينتنا المقدسة.



رام الله - دنيا الوطناستنكر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، قيام المتطرف (يهودا غليك) بالنفخ بالبوق في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبث ذلك عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيام أحد المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية بلباس توراتي.