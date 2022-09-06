شؤون فلسطينية

أبو بكر: الهروب البطولي من (جلبوع) أعاد قضية الأسرى إلى مكانها الطبيعي

أبو بكر: الهروب البطولي من (جلبوع) أعاد قضية الأسرى إلى مكانها الطبيعي
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، تحية عز وشموخ، لأبطال نفق الحرية في الذكرى الأولى لعمليتهم المشرفة، والتي كانت الحدث الأهم في مسيرة نضال الحركة الأسيرة على مدار السنوات الماضية.

وقال اللواء أبو بكر "قبل عام من الآن، استيقظنا على صباح فلسطيني مختلف، الفضل فيه لأسرانا الأبطال الستة، الذين تمكنوا من كسر منظومة الأمن الإسرائيلية في سجن جلبوع، ومنها كسر هذا الاحتلال الغير قادر على الخروج من الصدمة والهزيمة حتى هذه اللحظة، فحرر أسرانا أنفسهم وتحررت معهم أرواحنا،
لنعيش نشوة غابت عنا طويلا ".

وأضاف أبو بكر "بفضل فدائية وشجاعة زكريا الزبيدي ومحمد ومحمود العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري ومناضل انفيعات، عادت قضية أسرانا الأبطال إلى مكانها الطبيعي، وتحولت من جديد إلى حديث العالم، لأن هروبهم الذي لم يدم
طويلاً بالايام، ولكنه لا زال قائماً بما حمل من انتعاش لهذا الشعب الصامد والصابر".

وأكد اللواء أبو بكر على أن دولة الاحتلال لا زالت مصدومة من هذا العمل البطولي، الذي أدخلها في حالة من التشكيك والتوهان، غير قادرة على تجاوزه بالرغم من كل الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وابطاله داخل السجون والمعتقلات، وأن كل ما ترتكبه من جرائم لن يخرجها من هذه
الهزيمة التي سترافقها طويلاً.

وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى الستة، وتجاه كل من عوقب من أسرانا الأبطال جراء هذه العملية المشرفة، وأن عزلهم ومحاكمتهم مخالف للاتفاقيات الدولية، التي تشرع الهروب ولا تحاكم عليه في حال حدوثه، وأنه حان الوقت لإنهاء سياسة العزل والانتقام التي تمارس بحقهم.

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