رئيس سلطة جودة البيئة تطلع على الواقع البيئي في محافظة جنين





رام الله - دنيا الوطنأطلعت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي على الواقع البيئي وعلى أبرز التحديات التي تواجه محافظة جنين وذلك خلال لقاء موسع عقد في دار المحافظة مع مديري المؤسسات الرسمية والأمنية وممثلي الهيئات المحلية بحضور نائب محافظ جنين أ. كمال أبو الرب ومدير مكتب سلطة جودة البيئة في المحافظة م. عبد المنعم شهاب وكادر من سلطة جودة البيئة.وبينت د. التميمي خلال اللقاء أهمية العمل التكاملي والتشاركي وتعزيز دور الشركاء في حماية البيئة في المحافظة، مستعرضة دور وعمل سلطة جودة البيئة وخاصة في مجال الرقابة والتفتيش، شاكرة دور المحافظة والمؤسسات الشريكة في دعمالعمل البيئي بالمحافظة.واستمعت د. التميمي من الحضور على أبرز القضايا البيئية التي تواجههم وعلى كيفية المعالجة وعن الإجراءات الفنية والقانونية التي تجريها طواقم الرقابة والتفتيش، مؤكدة على أهمية لجنة السلامة العامة في المحافظة لمتابعة كافة القضايا ذات العلاقة.ومن جانبه أثنى نائب المحافظ أبو الرب على دور سلطة جودة البيئة في حماية البيئة وفي تعزيز الرقابة والتفتيش وفي معالجة بعض القضايا البيئية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.وفي السياق ذاته، التقت د. التميمي، مع كادر المكتب الفرعي للاطلاع على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم في العمل البيئي.