الأمين العام لـ "العربية الفلسطينية": قضية الأسرى تشكل أولوية فلسطينية

قال اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبـهـة العربية الفلسطينية، إن قضية الأسرى والأسيرات تتطلب بذل الجهود الرامية لتحقيق أهداف أسرانا البواسل بنضالهم المتواصل.





وأضاف: أن قضية الأسرى تعتبر أولوية وطنية بامتياز، مطالبا بدعم و إسناد نضالهم الدؤوب في خوض مختلف الوسائل الكفاحية وإيصال معاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، ودعم حقوقهم العادلة.





وأكد اللواء سليم البرديني أن قضية التوقيف الإداري للأسرى الفلسطينيين التي لا يوجد أي دوافع قانونية لها قد يمتد إلى سنوات طويلة بدون محاكمة ، و يجب أن تتوقف، داعيا إلى حملة دعم ومساندة من كل الأحزاب العربية والإسلامية، والإقليمية والدولية، إضافة إلى المنتديات والنقابات والاتحادات الجماهيرية في كل مكان لدعم ومساندة الأسرى والأسيرات .





وقال: يجب التوجه إلى المنظمات الدولية الحقوقية، وبشكل خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين"، مطالبا إبقاء قضية الأسرى في الإطار اليومي للنضال الفلسطيني.



و الجدير ذكره، أن اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة الأسرى والمؤرخة عام 12/7/1949، تنص فيها المادة 46و 48 بخصوص نقل الأسرى على توفير بيئة آمنة لنقلهم وإبلاغهم المسبق بنقلهم، إضافة إلى المادة الثالثة من ذات الاتفاقية التي تحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية، و المعاملة المهينة.



رام الله - دنيا الوطن