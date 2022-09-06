"هذا ليس تحقيقًا".. بتسيلم يعقب على نشر نتائج التحقيق بمقتل أبو عاقلة



وقال المركز: "كان حمل إسرائيل على إصدار اعتراف خافت بأن جنديًا قد قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة يتطلب ضغطًا جماهيريًا ودوليًا كبيرين وهذا أيضًا فقط في مقابل تنصل كامل من أية مسؤولية حيال قتلها".



وتابع أن "مقتل شيرين أبو عاقلة هو نتيجة معروفة سلفًا لسياسة إطلاق النار المنفلتة التي تطبقها إسرائيل في الأراضي المحتلة".





وزاد المركز: "ستستمر هذه السياسة في حصد المزيد من الضحايا طالما استمرت منظومة طمس الحقائق بالعمل دون عائق".

رام الله - دنيا الوطنعقب مركز "بتسيلم" على النتائج النهائية التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.