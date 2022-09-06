شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين: مسؤولية جيش الاحتلال عن جريمة اغتيال الزميلة أبو عاقلة غير قابلة للتشكيك

منتدى الإعلاميين: مسؤولية جيش الاحتلال عن جريمة اغتيال الزميلة أبو عاقلة غير قابلة للتشكيك
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت تبذل قصارى جهدها للتنصل من مسؤوليتها عن الجريمة البشعة التي هزت وجدان المجتمع الدولي باغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين صباح يوم الأربعاء 11 آيار/مايو 2022، وذلك رغم التزامها بإجراءات السلامة المهنية المتعارف عليها دولياً، الأمر الذي يؤكد تعمد استهدافها، وأي محاولة بائسة للتنصل من المسؤولية عن هذه الجريمة مصيرها الفشل المحتوم، فلا قيمة لنتائج تحقيق جيش الاحتلال المتهم الأول والوحيد بجريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والتي أتبعها بجريمة اغتيال الزميلة غفران وراسنة بعد أقل من شهر.

وإذ يشير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى تحقيقات جهات دولية أظهرت بوضوح مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة الاغتيال، ومن بينها تحقيق الأمم المتحدة ووكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية، فإنه يؤكد أن مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة اغتيال أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة غير قابلة للتشكيك، وأن الجريمة تأتي في سياق مسلسل طويل من جرائم استهداف الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتل برصاص وصواريخ الاحتلال أكثر من 50 صحفياً منذ عام 2000، الأمر الذي يوجب اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة بحق الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته بحق الصحفيين وحرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية خلافاً للقوانين الدولية والأعراف والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حرية الإعلام وحماية الصحافيين.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المقرر الدولي الخاص بحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الاحتلال على جريمته البشعة، وعدم التوقف عند مجرد إدانة الجريمة، ويجدد مطالبته للاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد العام للصحفيين العرب بضرورة متابعة جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وما سبقها من جرائم اغتيال للصحفيين الفلسطينيين بشكل مقصود ومتعمد، وعدم السماح بإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب لئلا نصدم بضحية جديدة مستقبلاً.

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