إصابة ستة مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال أربعة آخرين بمخيم الجلزون

رام الله - دنيا الوطنأُصيب، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعتقل 4 آخرون بينهم شقيقان، خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في القدم، أطلقته قوات خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون"، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام المخيم.وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الشقيقين أحمد (38 عاما) ومحمد ربحي مصاروة (26 عاما)، والشابين وعد ممدوح الرمحي (20 عاما)، ومجد محمود نخلة (27 عاما).وداهمت القوات منزل عائلة نخلة، بعد محاصرته قرابة الساعة، وحطمت محتوياته، في محاولة لاعتقال الشاب أيهم نخله، شقيق المعتقل مجد، الذي يصادف حفل زفافه بعد ثلاثة أيام.