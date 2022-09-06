دولي

الاتحاد الأوروبي يغرم إنستغرام 405 ملايين يورو.. لهذا السبب

الاتحاد الأوروبي يغرم إنستغرام 405 ملايين يورو.. لهذا السبب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات، يوم الإثنين، أنّها فرضت باسم الاتحاد الأوروبي  على (انستغرام) غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو، بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة (بيتا)، الشركة الأمّ لـ (فيسبوك)، بيانات القاصرين كما ينبغي.

وقال متحدّث باسم الهيئة الناظمة لوكالة (فرانس برس): "لقد اتّخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينصّ على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو"، مشيرًا إلى أن التفاصيل ستُنشر الاسبوع المقبل.

وتابع: "هذه أضخم غرامة تفرضها منذ 2018 حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيداً من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة (فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر)".

وتتولّى "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

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