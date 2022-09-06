دولي

كوريا الشمالية تدخل على خط حرب أوكرانيا بعد دخول إيران

كوريا الشمالية تدخل على خط حرب أوكرانيا بعد دخول إيران
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون في الحكومة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن عمليات شراء موسكو ذخيرة مدفعية من كوريا الشمالية، أظهرت أن العقوبات بدأت في التأثير على قدرة روسيا على الاستمرار في اجتياحها لأوكرانيا، والذي وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وشددوا المعلومات الاستخباراتية، التي رُفعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لم تقدم أي تفاصيل حول ما تم شراؤه، باستثناء القول إن "الأشياء التي اشترتها روسيا من كوريا الشمالية تضمنت قذائف مدفعية وصواريخ حسب ما ذكر موقع ( سكاي نيوز العربية)".

وفي الشهر الماضي، أبلغ مسؤول أميركي لـ (رويترز) بأن الطائرات المُسيرة روسية الصنع واجهت "إخفاقات عديدة".

وقال المسؤول إن "روسيا خططت على الأرجح للحصول على مئات الطائرات المُسيرة الإيرانية من طراز (مهاجر-6) و(شاهد)".

وشنت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجمات مضادة على مواقع عدة، بما في ذلك خيرسون التي احتلتها روسيا في بداية الاجتياح.

واستعداداً لتلك الهجمات، قصفت القوات الأوكرانية مناطق الإمداد الروسية، ومنها تلك التي تحتوي على مدفعية وذخيرة.

وقال مسؤولون إن العقوبات الغربية تحد من قدرة روسيا على استبدال المركبات والأسلحة التي دُمرت في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يغرم إنستغرام 405 ملايين يورو.. لهذا السبب

الاتحاد الأوروبي يغرم إنستغرام 405 ملايين يورو.. لهذا السبب

قلق أوروبي من تصريحات أردوغان ضد اليونان

قلق أوروبي من تصريحات أردوغان ضد اليونان

تحذيرات أوكرانية من خطورة الوضع بمحطة &#34;زاباروجيا&#34;

تحذيرات أوكرانية من خطورة الوضع بمحطة "زاباروجيا"

الرئيس الأمريكي يرفض تصنيف روسيا دولة &#34;راعية للإرهاب&#34;

الرئيس الأمريكي يرفض تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب"

ليز تراس تفوز بمنصب رئاسة الوزراء في بريطانيا

ليز تراس تفوز بمنصب رئاسة الوزراء في بريطانيا

شاهد: إصابة 16 شخصاً بينهم أطفال جراء سقوط لعبة ملاهي في الهند

شاهد: إصابة 16 شخصاً بينهم أطفال جراء سقوط لعبة ملاهي في الهند

زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب جنوب الصين

زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب جنوب الصين

وسط تصاعد الأزمات.. بريطانيا تكشف اليوم اسم زعيم &#34;المحافظين&#34; ورئيس حكومتها المقبل

وسط تصاعد الأزمات.. بريطانيا تكشف اليوم اسم زعيم "المحافظين" ورئيس حكومتها المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تُعلق على تهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة بالضفة

"الديمقراطية" تُعلق على تهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد سباعنة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد سباعنة

الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب القطاع

الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب القطاع

مقتل مواطن طعناً بأداة حادة جنوب الخليل

مقتل مواطن طعناً بأداة حادة جنوب الخليل

الرئيس الفلسطيني يتسلم دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

الرئيس الفلسطيني يتسلم دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

النائب العام يلتقي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ويبحثا سبل تطوير التعاون

النائب العام يلتقي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ويبحثا سبل تطوير التعاون

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري

منوعات

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

عربي

الإمارات تعلن تفاصيل التأشيرة &#34;الخضراء والذهبية&#34; لإقامة الأجانب

الإمارات تعلن تفاصيل التأشيرة "الخضراء والذهبية" لإقامة الأجانب

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع