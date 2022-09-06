"الديمقراطية" تُعلق على تهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة التهديدات الإسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية تعيد فيها اجتياح الضفة الفلسطينية بذريعة اقتلاع المجموعات المسلحة في مدن الضفة ومخيماتها.وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذه التهديدات تهدف، حسب تقديرات دولة الاحتلال إلى ترويع شعبنا، معتقدة أنها بذلك ستقوض إرادته، وتقطع الطريق على حالة النهوض الكبرى ضد الاحتلال، في أنحاء الضفة الفلسطينية في مقاومة شعبية باسلة، بالأساليب الممكنة والمتاحة أمام شعبنا.وأضافت الجبهة، أن المشكلة لا تكمن في ما يسمى العمليات الإرهابية ضد الاحتلال والمستوطنين بل تكمن أساساً في الاحتلال نفسه الذي يبتلع أرضنا، وينكل بأبناء شعبنا، قتلاً واعتقالاً، وفي هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم، وتدمير قطاعهم الزراعي وغير ذلك من الأعمال العدوانية.وأضافت الجبهة لقد وصلت القناعة بأبناء شعبنا، إلى مرحلة بات بها الرهان على الحلول الأميركية مجرد وهم، وأن لا سبيل إلا بإقتلاع الاحتلال والاستيطان بالمقاومة الشعبية الباسلة، وأن تهديدات دولة الاحتلال وحكومة لابيد غانتس، ليس من شأنها سوى أن تزيد شعبنا إصراراً على مواصلة مقاومته بعد أن أثبتت تجاربه أن المقاومة وحدها هي طريقه إلى الخلاص الوطني وتحرير أرضه من الاحتلال والاستيطان.