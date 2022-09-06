شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
قوات الاحتلال- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين.

واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم أربعة أسرى محررين، وهم الأسير المحرر هاشم أبو تركي والأسير المحرر يوسف أبو حسين والأسير المحرر عبد الكريم أبو رموز والأسير المحرر يعقوب الزعارير.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من الخليل كلاً من محمد الأطرش، ومحمد حسين أبو حديد، ومحمد نعيم أبو سنينة، ومحمد أيوب الرجبي.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واعتقلت شابين هما: مجاهد ضراغمة (21 عاماً)، وموسى إسماعيل عويس (22 عاماً)، وهو طالب بجامعة بيرزيت.

وقام جنود الاحتلال بخلع بوابات منزلي الشابين في قرية اللبن الشرقية، وتحطيم بعض الممتلكات ومصادرة هاتفيهما، وأطلقت الرصاص الحي في وسط القرية لإشاعة جو من الهلع والترهيب لدى الأهالي.

وداهم جيش الاحتلال منزلين في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، قبل أن يقوم باعتقال كلا من مهند رمضان وقسام وليد عبد ربه.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، هم محمد سليمان عبيات أبو فروة، وإبراهيم عبيات نواورة، من منطقة واد شاهين وسط المدينة.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشقيقين نبيل وخليل صالح عبيات، وهما في العشرينيات من عمرهما، وذلك بعد مداهمة منزلهما في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وتنفذ قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة الغربية، تستهدف الفلسطينيين بجميع فئاتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

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