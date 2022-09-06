تحذيرات أوكرانية من خطورة الوضع بمحطة "زاباروجيا"

رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية جنوب البلاد، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.وقال في خطابه اليومي، فجر الثلاثاء إن "انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا والشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية على بعد خطوة من كارثة إشعاعية"، ملقيا باللوم على تجدد القصف الروسي، بحسب ما نقلته قناة (العربية).كما أضاف قائلا "مرة أخرى، وبسبب الاستفزاز الروسي، أصبحت زابوريجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية"، بحسب ما نقلت وكالة (رويترز).إلى ذلك، وصف روسيا بـ "الدولة الإرهابية"، معتبراً أنها "لا تهتم بما ستقوله الوكالة الذرية، ولا تكترث بما سيقرره المجتمع الدولي".وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي زار فريق من مفتشيها المجمع النووي الضخم الأسبوع الماضي من أجل وضع تقرير حول سلامته وأمنه.وأوضحت الوكالة أمس الاثنين أنه تم فصل آخر مفاعل كان لا يزال يعمل في المحطة عن خط الكهرباء، عمدًا من أجل إخماد حريق، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه "لم يتضرّر".