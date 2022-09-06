الاحتلال يستهدف المزارعين وسط وجنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين وصيادي العصافير وسط وجنوب قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المزارعين وصيادي العصافير شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة.وقالت إن "جنود الاحتلال أيضا أطلقوا النار والغاز تجاه المزارعين شرق محافظة رفح جنوبا، ودير البلح وسط القطاع واجبروا المزارعين على الانسحاب وترك أراضيهم دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم".يشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق وشمال القطاع تتعمد يوميا استهداف المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير تحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.