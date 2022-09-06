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لارتكابه مخالفات.. إسرائيل تعيد سفيرها من المغرب

لارتكابه مخالفات.. إسرائيل تعيد سفيرها من المغرب
السفير الإسرائيلي ديفيد غوفرين
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية إعادة السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، إلى إسرائيل لحين الانتهاء من التحقيق في قضيته بشأن مخالفات في السفارة بالرباط. 

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الثلاثاء، أن غوفرين جبرين غادر مقر السفارة الإسرائيلية وبقي في المغرب بالأمس، ومطلوب منه بالفعل العودة إلى إسرائيل. 

وأوضحت أن القرار صدر من قبل المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز بعد وصول وفد من كبار المسؤولين برئاسة المفتش العام بوزارة الخارجية حجاي بحر إلى الرباط وجمع شهادات من الموظفين. 

وتابعت الصحيفة: "ومن بين الشكاوى الموجه ضد السفير هو طرده عددا من الموظفين الإسرائيليين في السفارة بالمغرب، وفي الوقت نفسه تقدم السفير بشكوى ضد ضابط الأمن بوزارة الخارجية". 

وقالت مصادر في الخارجية لـ (يديعوت)، إنه "في السفارة الإسرائيلية بالمغرب (هناك فوضى) وأن الجميع في صراع مع أي شخص آخر".

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