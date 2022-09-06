بالصور.. الاحتلال يفجّر بيت الشهيد رعد حازم في جنين











رام الله - دنيا الوطناقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم جنين وقام بتدمير شقة سكنية لعائلة الشهيد رعد حازم.وفجّر الجيش، الشقة والتي تقع في بناية بالحي الشرقي من مخيم جنين، تعود لمنفذ عملية (ديزنغوف) في تل أبيب، رعد حازم، في شهر نيسان/ إبريل الماضي.كما حاصر البناية في الحي الشرقي من مدينة جنين، وأجبر سكانها على الخروج من شققهم السكنية واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء.واندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في عدة أماكن بالمدينة، ما أدى إلى إصابة 16 مواطنا بالرصاص الحي احدهم بجروح بالغة، وبينهم فتاة أصيبت بالفك، إضافة إلى شابين بساقيهما، وآخر بشظية بالرأس.