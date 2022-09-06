تعقيب حركة حماس على اقتحام الاحتلال مخيم جنين





وقال القانوع إن "اقتحام جنين وتدمير منزل الشهيد رعد حازم إفلاس إسرائيلي، ومحاولة يائسة لترميم صورة جيش الاحتلال أمام تدحرج المقاومة وعملياتها المتصاعدة".



وأضاف أن "اقتحامات المدن والاعتقالات لن تفت من عضد الثائرين في الضفة الغربية أو توقف تمدد المقاومة وتنامي قوتها وما يسمى بعملية كاسر الأمواج فشلت أمام ديمومة المقاومة وعنفوانها".



وأكمل القانوع: "استبسال جنين وارتقاء الشهيد محمد سباعنه في المواجهات يبرهن على قدرة أهلها الصامدين وشبابها الثائرين من رد العدوان وأنها ستظل عصية عن الانكسار".



رام الله - دنيا الوطنعقب الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع على اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين وتدمير منزل الشهيد رعد حازم، صباح اليوم الثلاثاء.