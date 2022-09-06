الرئيس الأمريكي يرفض تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب"

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنّه "لا ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب".يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أميركيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.وصرّح بايدن عند سؤاله عمّا إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولةٍ راعيةٍ للإرهاب بأنّه "لا ينبغي ذلك"، بحسب ما نقله موقع قناة (الميادين).وفي وقت سابق، حذّرت الخارجية الروسية، من أنّه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإنّ ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنّ "هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية"، وإن "موسكو مستعدة لأي تطور في الموقف الأميركي".وشدّدت زاخاروفا على أنّ "ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأميركيون بالإرهاب".