أول تعليق أميركي على استنتاجات جيش الاحتلال بشأن مقتل أبو عاقلة

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال أمس الاثنين، إن " الاستنتاجات النهائية للتحقيق في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أبو عاقلة، هي أنه لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتلها، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون قتلت بنيران خاطئة من الجيش".





وأضاف: "لكن لا يزال الاحتمال قائمًا بأن تكون قد قتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين"، وفق زعمه.