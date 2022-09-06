أول تعليق أميركي على استنتاجات جيش الاحتلال بشأن مقتل أبو عاقلة
علق المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على الاستنتاجات النهائية من قبل جيش الاحتلال، بشأن مقتل الصحفية في قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة.
وقال برايس في تغريدة عبر (تويتر): "نؤكد على أهمية المساءلة مثل السياسات والإجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال أمس الاثنين، إن "الاستنتاجات النهائية للتحقيق في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أبو عاقلة، هي أنه لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتلها، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون قتلت بنيران خاطئة من الجيش".
وأضاف: "لكن لا يزال الاحتمال قائمًا بأن تكون قد قتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين"، وفق زعمه.
ووفق صحيفة (هأرتس)، فإن الجيش لا يستبعد احتمال أن تكون أبو عاقلة قد أصيبت برصاص فلسطيني، لكنه يعترف بأن احتمال إصابتها من قبل أحد جنود الجيش مرجح أكثر، و"يبدو أن الجندي أطلق النار عليها بالخطأ، وهو لا ينوي قتلها"، وفق زعمها.
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