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طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل

طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 28-19 30-20 بيت لحم 28-19 28-19 30-20
رام الله والبيرة 27-18 27-18 29-19 طولكرم 30-22 30-22 31-23
نابلس 29-20 29-20 31-21 قلقيلية 30-22 30-22 31-23
جنين 31-22 31-22 33-23 سلفيت 28-19 28-19 30-20
طوباس 32-23 32-23 34-24 روابي 29-20 29-20 31-21
الخليل 27-18 27-18 29-19 غزه 29-23 29-23 30-24
أريحا 38-26 38-26 39-27 خانيونس 29-23 29-23 30-24
الأغوار الشمالية 36-24 36-24 37-25 رفح 30-22 30-22 31-23

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