الرئيس الفلسطيني يتسلم دعوة لحضور القمة العربية في الجزائر

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.وسلم الوزير لعمامرة الرئيس دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتضمن حضور القمة العربية المزمع عقدها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في شهر تشرين الثاني المقبل.وأكد الرئيس عباس، حرصه على تلبية الدعوة ولم الشمل العربي، مقدرا دور الجزائر في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة لنيل حريته واستقلاله.