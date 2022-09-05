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شؤون فلسطينية

مجدلاني: التقرير الإسرائيلي حول استشهاد أبوعاقلة رواية كاذبة ومضللة ومحاولة للهروب من المسائلة الدولية

مجدلاني: التقرير الإسرائيلي حول استشهاد أبوعاقلة رواية كاذبة ومضللة ومحاولة للهروب من المسائلة الدولية
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، التقرير التقرير الإسرائيلي حول استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بأنه يأتي ضمن سلسلة الرويات الكاذبة والمظللة
التي يحاول الاحتلال تسويقها .

وأضاف د.مجدلاني الاستهتار الاسرائيلية بالدم الفلسطيني دليل واضح على سياسة الاحتلال والتي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والقوانين الإنسانية والدولية .

ودعا كافة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لفضح هذا التزييف الإسرائيلي لقضية أبو عاقلة فاستهدافها كان بجريمة اغتيال واضحة ورسالة للإعلام كافة مما يعني ضرورة تحمل الاحتلال نتيجة ذلك،ومعاقبته على هذه الجريمة. 

وجدد التأكيد على ضرورة متابعة ملف استشهاد أبو عاقلة مع محكمة الجنايات الدولية، حتي يتم محاكمة المجرمين قتلتها.

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