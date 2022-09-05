شؤون فلسطينية

"الخارجية": بيان الإحتلال الأخير محاولة جديدة للتهرب من المسؤولية عن قتل أبو عاقلة

"الخارجية": بيان الإحتلال الأخير محاولة جديدة للتهرب من المسؤولية عن قتل أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. أحمد الديك إن "بيان الجيش الاحتلال الاسرائيلي بشأن اعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة لم يأت بجديد، وهو بمثابة بيان سياسي ولا يستند الى تحقيقات قانونية جدية".

واعتبر السفير الديك خلال بيانٍ صحفي، أن ما أعلنه الاحتلال "محاولة جديدة  لطمس الجريمة تحت شعار الإحتمالات دون أن يعترف بشكل قاطع بمسؤولية الجنود الاسرائيليين عن اعدام شيرين ابو عاقلة".

وأضاف أن "الجديد في بيان جيش الاحتلال  هو ذكر ان هناك احتمالا أكبر بأن تكون قوة من الجيش من قتلت شيرين دون قصد أو عمد  لأنه حسب ادعاءهم لم يستطيعوا تشخصيها كصحفية وهذا اكبر دليل على محاولة الجانب الاسرائيلي التهرب من المسؤولية".

وأكد السفير الديك أن "الوزارة ستواصل متابعة هذا الملف مع الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان وصولا لمحاكمة الجندي الذي اطلق النار على ابو عاقلة ومن يقف خلفه".

وحول غياب أي شبهة جنائية قال الديك إن "الجيش كرر ما جاء في بيانات سابقة صدرت عنه، وهذا بحد ذاته إمعان في توفير الحماية لمرتكبي الجرائم وأبواب للهروب من المحاكمات تشجع الجنود على ارتكاب المزيد من جرائم".

وختم  السفير الديك على اننا متأكدون من نتائج التحقيقات الفلسطينية ومتمسكون بالرواية الفلسطينية، وانه لا ثقة بأي تحقيقات يقوم بها جيش الاحتلال، لانه لا يمكن للمجرم التحقيق مع نفسه.

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