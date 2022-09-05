شؤون فلسطينية

شبكة (الجزيرة): نطالب تولّي جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال أبو عاقلة

شبكة (الجزيرة): نطالب تولّي جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال أبو عاقلة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت شبكة (الجزيرة) الإعلامية، مساء اليوم، تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وقالت الشبكة في بيانٍ لها، إن "الاعتراف الإسرائيلي الضمني المتردد يراد به التنصل من المسؤولية الجنائية عن قتل شيرين أبو عاقلة"

وأضافت: "نستنكر عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بجريمته ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة".

وطالبت شبكة (الجزيرة)، بأن تتولى جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة لإقرار العدالة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، النتائج النهائية في حادثة إطلاق النار على الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "الاستنتاجات النهائية للتحقيق في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة تفيد بأنه لا يمكن تحديد بصورة جازمة، من كان وراء مقتلها".

وتابع: "رغم وجود احتمال كبير في أن تكون قتلت بنيران خاطئة من الجيش، لكن لا يزال الاحتمال قائمًا بأن تكون قد قتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين".

وأضاف: "إن نتائج التحقيق في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة تظهر احتمالية قتلها بنيران إسرائيلية بالخطأ.

وأردف القول: "النيابة العسكرية لم تجد أي مخالفة تستدعي فتح تحقيق جنائي في قتل شيرين".

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن "الجيش لا يستبعد احتمال أن تكون أبو عاقلة قد أصيبت برصاص فلسطيني، لكنه يعترف بأن احتمال إصابتها من قبل أحد جنود الجيش مرجح أكثر، يبدو أن الجندي أطلق النار عليها بالخطأ، وهو لا ينوي قتلها".

ويُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد شيرين أبو عاقلة، يوم الأربعاء الموافق 11 آيار/ مايو، بعد تعرضها لعملية إطلاق نار من قِبل جيش الاحتلال أثناء تواجدها في مخيم جنين لتغطية الأحداث.


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