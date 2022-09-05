شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

اشتية يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين من المحافظات الشمالية والجنوبية للعمل في دولة الكويت الشقيقة، بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني ووكيل الوزارة نافع عساف.

وثمن رئيس الوزراء موقف الكويت العروبي الأصيل الداعم لفلسطين وقضية شعبنا، ويشكل ميزان المنطقة العربية بحكمة الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلى خطاه سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد اشتية على أن الكويت عزيزة على قلب كل فلسطيني، مشيرا الى أن ذهاب أبنائنا للعمل في الكويت هو بمثابة العمل في بلدهم الثاني، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعليم والعديد من القطاعات الأخرى.

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