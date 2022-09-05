شؤون فلسطينية

كوخافي: اعتقلنا 1500 فلسطينياً منذ بدء عملية "كاسر الأمواج"

كوخافي: اعتقلنا 1500 فلسطينياً منذ بدء عملية "كاسر الأمواج"
أفيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، مساء اليوم، إنه "في ضوء التزايد الخطير في نطاق العمليات بالضفة الغربية، شرع الجيش قبل بضعة أشهر بعملية "كاسر الأمواج"، التي تضمنت حتى الآن اعتقال حوالي 1500 فلسطيني".

كما وزعم كوخافي خلال تصريحه، إحباط مئات العمليات خلال العملية العسكرية "كاسر الأمواج" في مدن الضفة الغربية.

وأشار خلال تصريحه إلى أن "جزءًا من أسباب الزيادة في العمليات ينبع من عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على مناطق معينة من الضفة".

وأوضح كوخافي في حديثه أن "أحد أسباب زيادة الهجمات فقدان السلطة الفلسطينية للحكم في بعض المناطق شمال الضفة الغربية". وفق تعبيره



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