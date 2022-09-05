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شؤون فلسطينية

غنيم: نسعى لحلول مستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي وفق قانون المياه

غنيم: نسعى لحلول مستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي وفق قانون المياه
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أن سلطة المياه لديها الخطط الاستراتيجية التي تضمن استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة بيت لحم وجميع محافظات الوطن، وتعمل على الحد من الإشكاليات التي تواجهها إدارة توزيع المياه بعدالة وكفاءة من خلال إنشاء مرافق المياه الوطنية ضمن قانون المياه.

وأوضح غنيم، خلال اللقاء الذي عقد في مقر بلدية بيت لحم، اليوم الإثنين، بحضور رئيس وأعضاء البلدية، وأعضاء من مجلس إدارة سلطة مياه ومجاري بيت لحم، أنه سيتم الإعلان عن تشكيل أول مرفق مياه نهاية الشهر الحالي، انسجاما مع قانون المياه والأنظمة المقرة من قبل مجلس الوزراء، وفق أطر واضحة تعمل على توحيد مرجعيات وآليات إدارة وتنظيم العمل، بما يضمن الارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى توفر الدعم المالي والفني لتشجيع إنشاء مرافق المياه.

وأكد أن كميات المياه المورّدة لمحافظة بيت لحم يتم تزويدها بها من مصادرها المختلفة بكميات كافية تضمن وصولها لجميع مناطق الامتياز بشكلٍ مستمر، وأن الإشكاليات التي تحصل نتيجة انخفاض كميات المياه أو اختلاف قوة الضغط هي مشاكل مؤقتة، يمكن التغلب عليها بوضع حلول فنية من قبل المختصين من اللجنة الفنية المشكلة التي تتابع نظام تزويد المياه.

من جانبه، أكد رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا أهمية الجهود التي تقودها سلطة المياه لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة امتياز سلطة المياه والمجاري بشكل عام ومدينة بيت لحم بشكل خاص، خاصة ازدياد استهلاك المياه من قبل السائحين الذين يزيد عددهم عن 2 مليون سائح سنويا، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ الخطط المتفق عليها بشكل عاجل، والتي بدورها تساهم في كفاءة استخدام كميات المياه المخصصة للمنطقة.

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