عاجل

  • عائلة أبو عاقلة: سنواصل الطلب من الحكومة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها المعلنة في المحاسبة لأن شيرين كانت مواطنة أمريكية

  • إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يعتقل المنفذ الثالث لعملية الأغوار بعد مطاردة استمرت يوماً ونصف

شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تعلّق على نتائج الاحتلال النهائية في قضية استشهاد "أبو عاقلة"

الرئاسة الفلسطينية تعلّق على نتائج الاحتلال النهائية في قضية استشهاد "أبو عاقلة"
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن التقرير الإسرائيلي حول استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، هو محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسؤولية قتلها.

وأضاف أبو ردينة، تعقيبا على نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي صدر اليوم الإثنين، أن كل الدلائل والوقائع والتحقيقات التي أجريت تثبت أن إسرائيل هي الجاني وهي من قتلت شيرين وعليها أن تتحمل مسؤولية جريمتها.

وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل متابعة ملف استشهاد شيرين أبو عاقلة مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، إلى جانب كافة الملفات التي يجري متابعتها لحماية حقوق شعبنا .

وأضاف أبو ردينة أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: اعتقال المنفذ الثالث لعملية إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية في غور الأردن

إعلام الاحتلال: اعتقال المنفذ الثالث لعملية إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية في غور الأردن

غنيم: نسعى لحلول مستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي وفق قانون المياه

غنيم: نسعى لحلول مستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي وفق قانون المياه

جيش الاحتلال ينشر النتائج النهائية في قضية استشهاد &#34;أبو عاقلة&#34;

جيش الاحتلال ينشر النتائج النهائية في قضية استشهاد "أبو عاقلة"

الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

&#34;التنمية&#34; تفتتح فعاليات تعزيز العمل الخيري في غزة

"التنمية" تفتتح فعاليات تعزيز العمل الخيري في غزة

جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

غزة: حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

غزة: حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنيم: نسعى لحلول مستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي وفق قانون المياه

غنيم: نسعى لحلول مستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي وفق قانون المياه

&#34;التنمية&#34; تفتتح فعاليات تعزيز العمل الخيري في غزة

"التنمية" تفتتح فعاليات تعزيز العمل الخيري في غزة

جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

غزة: حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

غزة: حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

هيئة الأسرى تكشف عن قيمة منح الإفراج منذ بداية العام الحالي

هيئة الأسرى تكشف عن قيمة منح الإفراج منذ بداية العام الحالي

الوفد الكويتي يباشر مقابلاته للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الوفد الكويتي يباشر مقابلاته للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

أبو الغيط يبحث مع مفوض عام &#34;الأونروا&#34; الصعوبات المالية التي تعوق عملها

أبو الغيط يبحث مع مفوض عام "الأونروا" الصعوبات المالية التي تعوق عملها

منوعات

شاهد كيف واجهت أصالة نصري تسريب أغنيتها الجديدة

شاهد كيف واجهت أصالة نصري تسريب أغنيتها الجديدة

شاهد: إعلامية مصرية تنفجر على محمد عطية بسبب تصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

شاهد: إعلامية مصرية تنفجر على محمد عطية بسبب تصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

بعد الانتقادات الكبيرة.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة

بعد الانتقادات الكبيرة.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة

الأقوى على الإطلاق.. مي العيدان تهاجم محمد الترك ودنيا بطمة بعد انفصالهم

الأقوى على الإطلاق.. مي العيدان تهاجم محمد الترك ودنيا بطمة بعد انفصالهم

شاهد: رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية &#34;برج الحوت&#34;

شاهد: رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية "برج الحوت"

شاهد: سمية الخشاب تنفعل بسبب مقتل طالبة المنوفية &#34;ربوا ولادكم&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل بسبب مقتل طالبة المنوفية "ربوا ولادكم"

شاهد: صورة لياسمين صبري مع طفلة.. والجمهور يخمن &#34;طفلتها&#34;

شاهد: صورة لياسمين صبري مع طفلة.. والجمهور يخمن "طفلتها"

شاهد: موسيقار شهير ينفعل على مذيعة مصرية &#34;أنا جيت البرنامج محتاج هتدوني كام؟&#34;

شاهد: موسيقار شهير ينفعل على مذيعة مصرية "أنا جيت البرنامج محتاج هتدوني كام؟"

شاهد: فارس كرم يواصل هجومه على ميريام فارس بعد تهديدها له بالمحاكم

شاهد: فارس كرم يواصل هجومه على ميريام فارس بعد تهديدها له بالمحاكم

شاهد: كاظم الساهر يصدم جمهوره ويكشف عن اسمه الحقيقي

شاهد: كاظم الساهر يصدم جمهوره ويكشف عن اسمه الحقيقي

عربي

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل