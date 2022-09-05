شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال الرئيس، في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير العدل المستشار عمر مروان، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو سفارة ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وقال السفير اللوح، إن زيارة الرئيس هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس السيسي، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية.

وأضاف، أن لقاء القمة الذي سيجمع الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري يوم غد الثلاثاء، يأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل شعبنا الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين، التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد السفير اللوح بموقف جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا، والتي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها جل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.

ويرافق الرئيس في الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير دياب اللوح.

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