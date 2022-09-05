شؤون فلسطينية

"التنمية" تفتتح فعاليات تعزيز العمل الخيري في غزة

"التنمية" تفتتح فعاليات تعزيز العمل الخيري في غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الاثنين، مؤتمرا علميا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري في فلسطين بين الواقع والمأمول"، وذلك ضمن فعاليات إحياء اليوم الدولي للعمل الخيري الذي أقرته الجمعية العامة المتحدة في الخامس من شهر سبتمبر من كل عام.

وقال وكيل الوزارة غازي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إن المؤتمر يحظى بأهمية ريادية واستراتيجية في تأسيس وتعزيز وتنظيم العمل الخيري في قطاع غزة.

وأضاف حمد، أن العمل الخيري له مكانة وأهمية بالغة في قطاع غزة في ظل الظروف الاجتماعية القاسية والحصار وارتفاع نسب الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن هذا العمل يؤسس لمجتمع فلسطيني متماسك وقوي ومتعاون.

وذكر أن الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية تقوم بجهد كبير لتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء إجراءات الاحتلال التي يفرضها على قطاع غزة.

وأكد حمد، على ضرورة تبادل البيانات والتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية لضمان الشفافية وعدالة التوزيع وتساوي بين الأفراد، مشددا على أن تكامل البيانات سيساعد على منع الازدواجية وسيؤسس لدرجة عالية من الشفافية وعدالة بين المستهدفين بالمساعدات.

وأوضح أن الوزارة ستكون حاضرة بقوة في رسم استراتيجية العمل الخيري في قطاع غزة، وتطوير التشريعات والقوانين التي تحتاج لتنظيم العمل الخيري.

كانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت نداءها الخيري لكافة العاملين في المجال الخيري بهدف إطلاق مبادرات مجتمعية خيرية، وعممت على الشركاء بضرورة مشاركتها في تبني مبادرات خيرية في المجال التوعوي والإغاثي تزامنا مع اليوم الدولي للعمل الخيري.

وبحسب بيانات رسمية حول أبرز المؤشرات الاجتماعية في قطاع غزة لعام 2021، فإن نسبة الفقر بلغت 59%، فيما بلغت نسبة البطالة نحو 44%، بينما يعاني نحو 68% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

جيش الاحتلال ينشر النتائج النهائية في قضية استشهاد &#34;أبو عاقلة&#34;

جيش الاحتلال ينشر النتائج النهائية في قضية استشهاد "أبو عاقلة"

الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

غزة: حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

غزة: حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

هيئة الأسرى تكشف عن قيمة منح الإفراج منذ بداية العام الحالي

هيئة الأسرى تكشف عن قيمة منح الإفراج منذ بداية العام الحالي

تشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنة في قباطية جنوب جنين

تشييع جثمان الشهيد طاهر زكارنة في قباطية جنوب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التنمية&#34; تفتتح فعاليات تعزيز العمل الخيري في غزة

"التنمية" تفتتح فعاليات تعزيز العمل الخيري في غزة

جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

غزة: حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

غزة: حكمان بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

هيئة الأسرى تكشف عن قيمة منح الإفراج منذ بداية العام الحالي

هيئة الأسرى تكشف عن قيمة منح الإفراج منذ بداية العام الحالي

الوفد الكويتي يباشر مقابلاته للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الوفد الكويتي يباشر مقابلاته للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

أبو الغيط يبحث مع مفوض عام &#34;الأونروا&#34; الصعوبات المالية التي تعوق عملها

أبو الغيط يبحث مع مفوض عام "الأونروا" الصعوبات المالية التي تعوق عملها

التعليم العالي تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

التعليم العالي تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

منوعات

شاهد كيف واجهت أصالة نصري تسريب أغنيتها الجديدة

شاهد كيف واجهت أصالة نصري تسريب أغنيتها الجديدة

شاهد: إعلامية مصرية تنفجر على محمد عطية بسبب تصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

شاهد: إعلامية مصرية تنفجر على محمد عطية بسبب تصريحاته عن المساكنة قبل الزواج

بعد الانتقادات الكبيرة.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة

بعد الانتقادات الكبيرة.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة

الأقوى على الإطلاق.. مي العيدان تهاجم محمد الترك ودنيا بطمة بعد انفصالهم

الأقوى على الإطلاق.. مي العيدان تهاجم محمد الترك ودنيا بطمة بعد انفصالهم

شاهد: رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية &#34;برج الحوت&#34;

شاهد: رقص دينا الشربيني المثير للجدل على أغنية "برج الحوت"

شاهد: سمية الخشاب تنفعل بسبب مقتل طالبة المنوفية &#34;ربوا ولادكم&#34;

شاهد: سمية الخشاب تنفعل بسبب مقتل طالبة المنوفية "ربوا ولادكم"

شاهد: صورة لياسمين صبري مع طفلة.. والجمهور يخمن &#34;طفلتها&#34;

شاهد: صورة لياسمين صبري مع طفلة.. والجمهور يخمن "طفلتها"

شاهد: موسيقار شهير ينفعل على مذيعة مصرية &#34;أنا جيت البرنامج محتاج هتدوني كام؟&#34;

شاهد: موسيقار شهير ينفعل على مذيعة مصرية "أنا جيت البرنامج محتاج هتدوني كام؟"

شاهد: فارس كرم يواصل هجومه على ميريام فارس بعد تهديدها له بالمحاكم

شاهد: فارس كرم يواصل هجومه على ميريام فارس بعد تهديدها له بالمحاكم

شاهد: كاظم الساهر يصدم جمهوره ويكشف عن اسمه الحقيقي

شاهد: كاظم الساهر يصدم جمهوره ويكشف عن اسمه الحقيقي

عربي

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته

هزة أرضية تضرب السعودية

هزة أرضية تضرب السعودية

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

قطر: تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: موعد زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل