جامعة مصرية تقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

رام الله - دنيا الوطنقررت إدارة جامعة الزقازيق المصرية تخفيض مصاريف الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الصيفي بما يتوازى مع التخفيضات الممنوحة للطلبة الوافدين، حيث تمنح تخفيضًا ٥٠% للطلبة الفلسطينيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة .وتتقدم سفارة فلسطين بمصر بتوجيه الشكر والتقدير لرئاسة جامعة الزقازيق ومجلس الجامعة وعمادة الكلية المختلفة وجميع المؤسسات والهيئات التعليمية في مصر التي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات لأبناء شعبنا الفلسطيني بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، واستجابتها المقّدرة لمراسلات وتواصل السفارة مع رئاسة جامعة الزقازيق للتيسير على الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعة ، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح .