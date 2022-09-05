النضال الشعبي تدين تمديد اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة، لمدة يومين، بذريعة التحقيق معها.واعتبرت أن هذه الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأتي في سياق الاستهداف المباشر للصحفيين وتحديدا في العاصمة القدس .ولفتت أن استمرار نهج الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" يومياً بحق الإعلاميين والصحفيين يتطلب التدخل لوقف هذا الانتهاكات.وأكدت أنها تنظر بخطورة لاستمرار الاعتداءات بحق الصحفيين وتصاعد عمليات الاعتقال، مطالبة بملاحقة السلطات الإسرائيلية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.وطالبت الجبهة بتحرك المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الإعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب .يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الأسيرة غوشة يوم أمس، واعتقلتها، بعد الاستيلاء على هاتفها وجهاز الحاسوب الخاص بها.